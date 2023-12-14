Минфин Турции: Отложенный эффект монетарной политики приведет к дезинфляции

Отложенный эффект монетарной политики, который приведет к дезинфляции в экономике Турции, начнет действовать со второй половины 2024 года.

Отложенный эффект монетарной политики, который приведет к дезинфляции в экономике Турции, начнет действовать со второй половины 2024 года.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на министра казначейства и финансов страны Мехмета Шимшека.

По его слова, в июле этого года были повышены некоторые налоги, чтобы "смягчить последствия землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше. В 2024 году этих повышений не будет. Усилия, связанные с устранением последствий землетрясения, привели к росту цен на товары, используемые в жилищном строительстве.

"Мы ожидаем, что в следующем году этого эффекта не будет. Отложенный эффект монетарной политики начнет действовать. Фискальная политика будет улучшена и скоординирована с монетарной политикой. Политика доходов также будет скоординирована", - отметил министр.

Годовая инфляция в Турции в ноябре составила 61,98%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в ноябре составила 129,27%.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил Шимшек. Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% - в 2025 году.

В ноябре ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40% с 35%.