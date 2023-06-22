О нас

Минфин Турции назвал повышение ключевой ставки важным для дедолларизации экономики

Минфин Турции назвал повышение ключевой ставки важным для дедолларизации экономики Принятое в четверг Центробанком Турции решение повысить ключевую ставку до 15% важно для обеспечения стабильности национальной валюты - турецкой лиры - и становится фактором для дальнейшей дедолларизации экономики страны.
Финансы
22 июня 2023 г. 17:58
Минфин Турции назвал повышение ключевой ставки важным для дедолларизации экономики

Принятое в четверг Центробанком Турции решение повысить ключевую ставку до 15% важно для обеспечения стабильности национальной валюты - турецкой лиры - и становится фактором для дальнейшей дедолларизации экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

"Решение ЦБ является важным фактором для обеспечения стабильности и надежности нашей денежной единицы, а также Турции избавления от такой проблемы как долларизация", - написал он в Twitter.

Шимшек заверил, что экономическая политика нового турецкого правительства будет ориентирована на защиту интересов жителей 85-миллионной страны и зиждиться на "трех основных философских понятиях: стабильность, доверие и устойчивость".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в этнической чистке - лицемерие
МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в "этнической чистке" - лицемерие
22 июня 2023 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
22 июня 2023 г. 16:59
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
22 июня 2023 г. 16:44
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
22 июня 2023 г. 14:30
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
22 июня 2023 г. 09:40
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi