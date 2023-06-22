Минфин Турции назвал повышение ключевой ставки важным для дедолларизации экономики

Принятое в четверг Центробанком Турции решение повысить ключевую ставку до 15% важно для обеспечения стабильности национальной валюты - турецкой лиры - и становится фактором для дальнейшей дедолларизации экономики страны.

Принятое в четверг Центробанком Турции решение повысить ключевую ставку до 15% важно для обеспечения стабильности национальной валюты - турецкой лиры - и становится фактором для дальнейшей дедолларизации экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

"Решение ЦБ является важным фактором для обеспечения стабильности и надежности нашей денежной единицы, а также Турции избавления от такой проблемы как долларизация", - написал он в Twitter.

Шимшек заверил, что экономическая политика нового турецкого правительства будет ориентирована на защиту интересов жителей 85-миллионной страны и зиждиться на "трех основных философских понятиях: стабильность, доверие и устойчивость".