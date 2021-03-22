Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Под санкции США попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее в понедельник ввел рестрикции и Евросоюз.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двух действующих чиновников правительства Китая в связи с серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - утверждается в документе.

"Сегодняшние действия Минфина дополняют шаги, предпринятые также Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой, которые ввели санкции против этих и других лиц", - добавили также в американском ведомстве.