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Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая

Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Финансы
22 марта 2021 г. 23:42
Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Под санкции США попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее в понедельник ввел рестрикции и Евросоюз.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двух действующих чиновников правительства Китая в связи с серьезными нарушениями прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - утверждается в документе.

"Сегодняшние действия Минфина дополняют шаги, предпринятые также Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой, которые ввели санкции против этих и других лиц", - добавили также в американском ведомстве.

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