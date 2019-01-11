Минфин США продолжит санкционную политику против России

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты продолжат вести "жесткую" санкционную политику в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга в палате представителей.

C. Мнучин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "жестко" действует в отношении России. Он добавил, что нынешние власти ввели больше санкций против России, чем кто бы то ни было до них.

"Мы продолжим это делать", — заверил Мнучин.