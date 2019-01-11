 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минфин США продолжит санкционную политику против России

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты продолжат вести "жесткую" санкционную политику в отношении России.

    Как передает Report со ссылкой на The Hill, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга в палате представителей.

    C. Мнучин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "жестко" действует в отношении России. Он добавил, что нынешние власти ввели больше санкций против России, чем кто бы то ни было до них.

    "Мы продолжим это делать", — заверил Мнучин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi