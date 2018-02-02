Минфин США предупредил об экономических рисках расширения санкций против госдолга России

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа опасается введения подобного рода санкций.

В докладе министерства говорится, что расширение санкций окажет сильное давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на банковский сектор и приведет к ответным российским мерам, направленным против интересов США.

В министерстве подчеркнули, что последствия таких ограничений нанесут ущерб не только российским инвесторам, но американским тоже.