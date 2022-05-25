О нас

Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах

Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах Министерство финансов США не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.
Финансы
25 мая 2022 г. 06:31
Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах

Министерство финансов США не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России", - отмечается в сообщении.

Текущая генлицензия завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (9:01 утра по Баку).

Данное решение Минфина США увеличит возможность объявления Россией дефолта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 11:33
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 10:57
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi