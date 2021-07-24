Минфин США допустил возможность дефолта

Подобный исход возможен, если до 31 июля законодатели не увеличат или не заморозят лимит госдолга

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса письмо с предупреждением об угрозе дефолта и соответствующего "непоправимого ущерба" для национальной экономики в случае. Она отметила, что подобный исход возможен, если до 31 июля законодатели не увеличат или не заморозят лимит госдолга.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство CNBC .

Министр финансов пояснила, что если Конгресс не примет срочных мер, то уже к 1 августа государственный долг США достигнет максимального значения, предусмотренного законодательством. Это значит, что в новом финансовом году, который начнется в США 1 октября, правительство не сможет реализовать уже намеченные планы и выплачивать долги по имеющимся обязательствам. В таком случае, по словам Йеллен, ее ведомство будет вынуждено принять "неотложные меры".

В письме отмечается: в истории США уже были случаи, когда "даже угроза дефолта" наносила серьезный ущерб национальной экономике. Министр отметила, что неблагоприятный исход событий будет серьезным ударом по всей стране в целом и рядовым американцам в частности.

В 2011 году отказ палаты представителей США от повышения лимита государственного долга привел к снижению кредитного рейтинга США и дестабилизации финансовых рынков. По оценкам экономистов, вероятность дефолта низка, однако такой исход событий серьезно подорвет отдельные сферы национальной экономики.