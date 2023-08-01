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Минфин спрогнозировал доходы и расходы бюджета на конец 2023 года

Минфин спрогнозировал доходы и расходы бюджета на конец 2023 года К концу этого года доходы государственного бюджета составят 33 млрд 890,5 млн манатов, что на 10,1% больше первоначально утвержденного прогноза
Финансы
1 августа 2023 г. 13:18
Минфин спрогнозировал доходы и расходы бюджета на конец 2023 года

К концу этого года доходы государственного бюджета составят 33 млрд 890,5 млн манатов, что на 10,1% больше первоначально утвержденного прогноза.

Как сообщает Report, об этом говорится в ”Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года“ министерства финансов.

В документе говорится, что 52,3% доходов государственного бюджета или 17 млрд 739,7 млн манатов, приходится на нефтегазовый сектор, а 47,7% или 16 млрд 150,8 млн манатов - на ненефтегазовый сектор.

По сравнению с предварительными прогнозными показателями этого года ожидается рост доходов по нефтегазовому сектору на 1 млрд 442,7 млн манатов или на 8,9%, а по ненефтегазовому сектору - на 1 млрд 673,8 млн манатов или на 11,6%.

Удельный вес ненефтегазовых доходов в структуре доходов государственного бюджета в целом составит 47,7%, увеличившись на 0,7 процентных пункта по сравнению с первоначальным прогнозным показателем.

Согласно документу, пересмотренные расходы государственного бюджета ожидаются на уровне 36 млрд 624,8 млн манатов, что на 9,8% больше первоначального прогнозного показателя.

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