Минфин России прогнозирует ослабление курса рубля

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Минфин России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рубля за доллар в период до 2036 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу Минфина, курс рубля к доллару на 2021-2025 годы составит 66,4 рубля, в 2026-2030 годах - 71,1 рубля, а в период 2031-2035 годов - 73,9 рубля.

Также ведомство прогнозирует стабилизацию мировых цен на нефть в диапозоне 40-50 долларов за баррель в этот период.

Нефть марки Urals, по прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021-2025 годов 55,2 доллара за баррель, в 2026-2030 годах - 52,2 доллара за баррель, а в период 2031-2035 годов - 54,9 доллара за баррель.