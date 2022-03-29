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Минфин РФ выплатил купон на 102 млн долларов по суверенным евробондам

Минфин РФ выплатил купон на 102 млн долларов по суверенным евробондам Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 102 млн долларов США по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году.
Финансы
29 марта 2022 г. 11:33
Минфин РФ выплатил купон на 102 млн долларов по суверенным евробондам

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 102 млн долларов США по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства.

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по евробондам данного выпуска 28 марта.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", - сообщило министерство.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напоминал, что по выпускам российских еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, непосредственно в эмиссионных документах заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

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Версия на английском языке Russian Finance Ministry pays $102M coupon on sovereign Eurobonds

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