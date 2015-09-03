​Минфин России планирует заложить в бюджет 2016 года цену нефти больше 40 долларов США

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Минфин России планирует заложить в федеральный бюджет на 2016 год цену нефти больше 40 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"Это один из вопросов, который сейчас обсуждается, но, конечно, это не 40", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос, какую цену на нефть предполагается заложить в бюджет на 2016 год.

Базовый прогноз Минэкономразвития РФ исходит из среднегодовой цены на нефть в 55 долларов за баррель в 2016 году, однако глава министерства Алексей Улюкаев ранее говорил, что этот прогноз может быть еще понижен, но не ниже 50 долларов за баррель.