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Минфин рассматривает возможность увеличения лимита для плательщиков упрощенного налога

Минфин рассматривает возможность увеличения лимита для плательщиков упрощенного налога Минфин рассматривает возможность увеличения лимита для плательщиков упрощенного налога
Финансы
27 мая 2025 г. 12:20
Минфин рассматривает возможность увеличения лимита для плательщиков упрощенного налога

Минфин Азербайджана рассматривает вопрос об увеличении лимита по годовому обороту для плательщиков упрощенного налога.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Бабаев напомнил, что в настоящее время лимит годового оборота составляет 200 тыс. манатов.

"Проект сейчас обсуждается в государственных органах. Мы предлагаем новый механизм. Если плательщик упрощенного налога выполняет определенную часть своего оборота безналичными операциями, то его лимит может быть увеличен на 50%", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ilə bağlı limit artırıla bilər”

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