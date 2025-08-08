Минфин провел очередной депозитный аукцион, разместил 200 млн манатов

Министерство финансов Азербайджана в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион по размещению свободного остатка средств единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

По результатам аукциона, свободный остаток средств единого казначейского счета в размере 200 млн манатов был размещен в одном из пяти крупнейших банков страны по капитализации и размеру активов сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7%.