Минфин провел депозитный аукцион, разместил 450 млн манатов

16:38

Министерство финансов Азербайджана провело очередной депозитный аукцион для более эффективного управления средствами государственного бюджета, разместив свободный остаток единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом Report сообщили из министерства.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 450 млн манатов был размещен на депозит в двух трех крупнейших банках страны по уровню капитализации и объему активов сроком на 28 дней со средневзвешенной процентной ставкой 7%.