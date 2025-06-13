О нас

Минфин прокомментировал соотношение доходов и расходов госбюджета к ВВП

Минфин прокомментировал соотношение доходов и расходов госбюджета к ВВП Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал соотношение доходов и расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).
Финансы
13 июня 2025 г. 13:33
Минфин прокомментировал соотношение доходов и расходов госбюджета к ВВП

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал соотношение доходов и расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Как сообщает Report, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, министр заявил, что в этом вопросе каждая страна сама определяет для себя оптимальное соотношение.

"В одних странах соотношение бюджета к ВВП составляет 25-26%, в других - 35-36%, в некоторых - более 40%. Это может быть как признаком сильной государственной поддержки, так и зависимости экономики от бюджета", - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что в подобных обсуждениях уместнее опираться на данные сводного бюджета.

"По сводному бюджету за отчетный период доля расходов составляет 34% ВВП, а доходов - 38%", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin ÜDM-dəki payı konseptualdır"

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi