Минфин прокомментировал соотношение доходов и расходов госбюджета к ВВП

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал соотношение доходов и расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал соотношение доходов и расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Как сообщает Report, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, министр заявил, что в этом вопросе каждая страна сама определяет для себя оптимальное соотношение.

"В одних странах соотношение бюджета к ВВП составляет 25-26%, в других - 35-36%, в некоторых - более 40%. Это может быть как признаком сильной государственной поддержки, так и зависимости экономики от бюджета", - сказал он.

Бабаев подчеркнул, что в подобных обсуждениях уместнее опираться на данные сводного бюджета.

"По сводному бюджету за отчетный период доля расходов составляет 34% ВВП, а доходов - 38%", - добавил министр.