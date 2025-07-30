Минфин применил штрафы в отношении 27 должностных лиц

В I половине этого года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов применила штрафы в отношении 27 должностных лиц.

В I половине этого года Служба государственного финансового контроля Министерства финансов применила штрафы в отношении 27 должностных лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Согласно информации, в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в объектах контроля, за исключением случаев, когда информация о нарушениях была передана в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи правовой оценки, были применены меры административного воздействия в виде наложения штрафов на основании статей 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях. Обеспечена уплата указанных штрафов в государственный бюджет.

Служба направила соответствующие письма в центральные и местные органы исполнительной власти с целью устранения выявленных нарушений, предотвращения их повторения в будущем и принятия мер в пределах своих полномочий в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.