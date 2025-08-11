Минфин Азербайджана подготовил презентацию об исполнении бюджета за I полугодие

О нас

Финансы
11 августа 2025 г. 14:42
Министерство финансов Азербайджана подготовило презентацию о показателях исполнения государственного и сводного бюджетов за I полугодие 2025 года с целью обеспечения доступа бюджетной информации для общественности.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, в презентации отражены структура источников доходов государственного бюджета, поступления по ненефтегазовому и нефтегазовому секторам, функциональная и экономическая классификация расходов, финансирование восстановления освобожденных от оккупации территорий, государственный долг и расходы на обслуживание долга, а также показатели исполнения сводного бюджета по отдельным организациям.

С презентацией можно ознакомиться здесь.

