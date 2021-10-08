Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предложил Азербайджану принять участие в дополнительной капитализации банка.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предложил Азербайджану принять участие в дополнительной капитализации банка.

Об этом сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос Report.

1 октября этого года на внеочередном заседании Совета директоров ЧБТР было принято решение об увеличении подписного капитала банка. Решение было принято большинством голосов, в частности, при поддержке крупнейших акционеров банка - Турции, России и Греции. В ходе голосования некоторые акционеры (в том числе Азербайджан), имеющие меньше акций и соответственно голосов, воздержались.

Согласно принятому решению, подписной капитал банка увеличивается на 816 млн евро, с 2,3 млрд до 3,1 млрд евро, и каждому государству-члену предлагается участвовать в приросте капитала ЧБТР пропорционально сегодняшней доле в капитале банка. Оплаченная часть нового подписного капитала будет составлять 30%, при этом 70% подлежат отзыву - в соответствии с текущей структурой капитала банка. В результате новой подписки банк получит дополнительный капитал в размере 244,96 млн евро. Процесс подписки будет завершен к концу сентября 2022 года, и акционеры ЧБТР произведут оплату подписного капитала восемью частями в период 2023-2030 годов.

ЧБТР предлагает Азербайджану увеличить свое участие пропорционально имеющейся доле в 5%. В этом случае ожидается, что страна будет выплачивать средства в размере 12,31 млн евро равными частями в течение 8 лет (1,539 млн евро в год). В течение указанного периода будут проведены обсуждения в соответствии с законодательством страны, и банк проинформирован об окончательном решении.

В настоящее время заявленный капитал банка (authorized share capital) составляет 3,45 млрд евро, подписной (subscribed) - 2,289 млрд евро, а оплаченный (paid-in) - 0,687 млрд евро.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в столице составляют по 16,5%, Румынии - 14%, Украины и Болгарии - по 13,5%, Азербайджана - 5%, Албании - 2%, Армении - 1%, Грузии и Молдовы - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги - "A" от S&P и "A2" от Moody's.

Отметим, что портфель банка в Азербайджане по 37 проектам составляет 482 млн евро.