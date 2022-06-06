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Минфин: Основная часть инфляции в Азербайджане является импортируемой

Минфин: Основная часть инфляции в Азербайджане является импортируемой Инфляция в Азербайджане превышает установленную планку, причем основная ее часть - это импортируемая инфляция.
Финансы
6 июня 2022 г. 16:04
Минфин: Основная часть инфляции в Азербайджане является импортируемой

Инфляция в Азербайджане превышает установленную планку, причем основная ее часть - это импортируемая.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждения проекта закона об исполнении государственного бюджета Азербайджана за 2021 год.

"В результате реформ, проведенных Министерством экономики и Государственной налоговой службой в последние годы, сегодня мы можем обеспечить рост наших доходов в реальном и номинальном выражении адекватно ВВП", - сказал Байрамов.

По его словам, цены, указанные в прогнозах по нефтяному сектору, известны, и "нам повезло, что цена достаточно высокая".

"В результате происходит значительный рост. Учитывая особенности последних лет, мы считаем, что этот процесс продолжится и в этом году", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Finance Ministry: "Main part of inflation in Azerbaijan is imported"
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: "Azərbaycanda inflyasiyanın əsas hissəsi idxal olunur"

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