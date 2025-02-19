Минфин оштрафовал 45 должностных лиц

В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов по итогам проверок применила штрафы в отношении 45 должностных лиц на сумму 40,6 тыс. манатов.

В 2024 году Служба государственного финансового контроля Министерства финансов по итогам проверок применила штрафы в отношении 45 должностных лиц на сумму 40,6 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, обеспечена уплата этих штрафов в государственный бюджет.

"В ходе проверок должностные лица, допустившие нарушения в проверяемых объектах, за исключением объектов контроля, материалы проверок которых направлены в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи правовой оценки, были оштрафованы за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях", - отметили в министерстве.