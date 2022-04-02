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Минфин обратился к НПО

Минфин обратился к НПО Согласно закону "О неправительственных организациях (общественных союзах и фондах)", НПО должны представить в Минфин годовую финансовую отчетность не позднее 1 апреля.
Финансы
2 апреля 2022 г. 11:42
Минфин обратился к НПО

Согласно закону "О неправительственных организациях (общественных союзах и фондах)", НПО должны представить в Минфин годовую финансовую отчетность не позднее 1 апреля.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении министерства к НПО.

Ведомство заявило, что организации, не сдавшие отчетность в установленный срок, будут предупреждены об этом в письменном виде. После этого организации, не сдавшие бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней, будут привлечены к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.

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