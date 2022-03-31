Минфин обратился к бюджетным организациям

Министерство финансов Азербайджана обратилось к общественно значимым структурам, коммерческим организациям и публичным юридическим лицам, готовящим консолидированную финансовую отчетность, а также получающим кредиты под госгарантии или участвующим в проек

Министерство финансов Азербайджана обратилось к общественно значимым структурам, коммерческим организациям и публичным юридическим лицам, готовящим консолидированную финансовую отчетность, а также получающим кредиты под госгарантии или участвующим в проектах, связанных с расходованием государственного долга, а также получающим из бюджета субсидии, субвенции, гранты или бюджетные средства в связи с выполнением определенных полномочий.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что данные учреждения обязаны публиковать годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на интернет-страницах и в печатном органе.

В соответствии с "Порядком представления и публикации годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности коммерческих организаций", утвержденными постановлением Кабинета Министров от 27 мая 2010 года, сведения о представлении годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности коммерческой организации представляются в Министерство финансов в течение 10 дней со дня последнего представления этих отчетов вышестоящей организации или учредителю (учредителям), которым они подчинены.