О нас
Аудио новости

Минфин обратился к бюджетным организациям

Минфин обратился к бюджетным организациям Министерство финансов Азербайджана обратилось к общественно значимым структурам, коммерческим организациям и публичным юридическим лицам, готовящим консолидированную финансовую отчетность, а также получающим кредиты под госгарантии или участвующим в проек
Финансы
31 марта 2022 г. 11:48
Минфин обратился к бюджетным организациям

Министерство финансов Азербайджана обратилось к общественно значимым структурам, коммерческим организациям и публичным юридическим лицам, готовящим консолидированную финансовую отчетность, а также получающим кредиты под госгарантии или участвующим в проектах, связанных с расходованием государственного долга, а также получающим из бюджета субсидии, субвенции, гранты или бюджетные средства в связи с выполнением определенных полномочий.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что данные учреждения обязаны публиковать годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на интернет-страницах и в печатном органе.

В соответствии с "Порядком представления и публикации годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности коммерческих организаций", утвержденными постановлением Кабинета Министров от 27 мая 2010 года, сведения о представлении годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности коммерческой организации представляются в Министерство финансов в течение 10 дней со дня последнего представления этих отчетов вышестоящей организации или учредителю (учредителям), которым они подчинены.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi büdcədən vəsait alan qurumlara müraciət edib

Другие новости из категории

ЕБРР значительно улучшил прогноз роста экономики Азербайджана
ЕБРР значительно улучшил прогноз роста экономики Азербайджана
31 марта 2022 г. 13:16
Дочка азербайджанского банка в Грузии увеличила уставный капитал
"Дочка" азербайджанского банка в Грузии увеличила уставный капитал
31 марта 2022 г. 12:45
ГНФАР увеличил продажи на валютных аукционах на 10%
ГНФАР увеличил продажи на валютных аукционах на 10%
31 марта 2022 г. 12:33
Минфин обратился к субъектам обязательного аудита
Минфин обратился к субъектам обязательного аудита
31 марта 2022 г. 11:35
В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа
В Азербайджане арендовано более 1 450 квартир с правом выкупа
31 марта 2022 г. 11:26
Baku Sigorta завершил прошлый год с убытком
Baku Sigorta завершил прошлый год с убытком
31 марта 2022 г. 10:46
Прибыль Xalq Hayat Sigorta резко выросла
Прибыль Xalq Hayat Sigorta резко выросла
31 марта 2022 г. 10:32
Прибыль Xalq Sigorta снизилась на 38%
Прибыль Xalq Sigorta снизилась на 38%
31 марта 2022 г. 09:57
Чистая прибыль PASHA Hayat Sigorta снизилась на 19%
Чистая прибыль PASHA Hayat Sigorta снизилась на 19%
31 марта 2022 г. 09:44
Чистая прибыль PASHA Sigorta выросла на 19%
Чистая прибыль PASHA Sigorta выросла на 19%
31 марта 2022 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi