Минфин обнародовал расходы "зеленого бюджета" Азербайджана

Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Начата маркировка расходов по "зеленому бюджету" в сельскохозяйственном секторе, целевых бюджетных фондах экологического профиля и стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. В 2025 году из 1,3 млрд манатов, выделенных на эти цели, 1 млрд манатов будет направлен на меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а 300 млн манатов - на меры по защите окружающей среды", - сообщил Шарифов.