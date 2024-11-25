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Минфин обнародовал расходы "зеленого бюджета" Азербайджана

Минфин обнародовал расходы "зеленого бюджета" Азербайджана Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.
Финансы
25 ноября 2024 г. 13:53
Минфин обнародовал расходы зеленого бюджета Азербайджана

Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Начата маркировка расходов по "зеленому бюджету" в сельскохозяйственном секторе, целевых бюджетных фондах экологического профиля и стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. В 2025 году из 1,3 млрд манатов, выделенных на эти цели, 1 млрд манатов будет направлен на меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а 300 млн манатов - на меры по защите окружающей среды", - сообщил Шарифов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə "yaşıl büdcə"nin xərcləri açıqlanıb

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