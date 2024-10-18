Минфин обнародовал прогнозы по доходам и расходам населения на ближайшие 4 года

Минфин обнародовал прогнозы по доходам и расходам населения на ближайшие 4 года

В 2025 году доходы населения Азербайджана ожидаются на уровне 90,1 млрд манатов, а расходы — 86,5 млрд манатов.

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В 2025 году доходы населения Азербайджана ожидаются на уровне 90,1 млрд манатов, а расходы — 86,5 млрд манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочной бюджетной рамке на 2025-2028 годы", опубликованной Министерством финансов. Согласно документу, в 2026 году доходы населения должны составить 97,1 млрд манатов, расходы — 93,4 млрд манатов. В 2027 году доходы прогнозируются на уровне 104,5 млрд манатов, расходы — 100,4 млрд манатов, в 2028 году — 112,5 млрд и 107,9 млрд манатов соответственно. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram