О нас

Минфин обнародовал двухлетний прогноз по госдолгу Азербайджана

Минфин обнародовал двухлетний прогноз по госдолгу Азербайджана К концу этого года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) прогнозируется в объеме 26 млрд 803,6 млн манатов.
Финансы
19 октября 2023 г. 12:10
Минфин обнародовал двухлетний прогноз по госдолгу Азербайджана

К концу этого года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) прогнозируется в объеме 26 млрд 803,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных рамках бюджета на 2024-2027 годы" Минфина.

Сумма долга составит 22,4% от прогнозируемого ВВП в объеме 119 млрд 650 млн манатов. Ожидается, что внешний государственный долг в этот период составит 10 млрд 848,2 млн манатов (6 млрд 381,3 млн долларов США) или 9,1% ВВП, а внутренний государственный долг - 15 млрд 955,4 млн манатов или 13,3% ВВП.

К концу 2024 года общая сумма госдолга Азербайджана приблизится к 27 млрд 678 млн манатов и составит 23,4% от прогнозируемого ВВП в объеме 118 млрд 383,3 млн манатов. В этот период внешний государственный долг прогнозируется в объеме 8 млрд 898,7 млн манатов (5 млрд 234,5 млн долларов США) или 7,5% ВВП, внутренний государственный долг - 18 млрд 779,4 млн манатов или 15,9% ВВП.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət borclanması ilə bağlı 2 illik proqnozu açıqlanıb

Самое важное

СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi