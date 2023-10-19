Минфин обнародовал двухлетний прогноз по госдолгу Азербайджана

К концу этого года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) прогнозируется в объеме 26 млрд 803,6 млн манатов.

К концу этого года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) прогнозируется в объеме 26 млрд 803,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных рамках бюджета на 2024-2027 годы" Минфина.

Сумма долга составит 22,4% от прогнозируемого ВВП в объеме 119 млрд 650 млн манатов. Ожидается, что внешний государственный долг в этот период составит 10 млрд 848,2 млн манатов (6 млрд 381,3 млн долларов США) или 9,1% ВВП, а внутренний государственный долг - 15 млрд 955,4 млн манатов или 13,3% ВВП.

К концу 2024 года общая сумма госдолга Азербайджана приблизится к 27 млрд 678 млн манатов и составит 23,4% от прогнозируемого ВВП в объеме 118 млрд 383,3 млн манатов. В этот период внешний государственный долг прогнозируется в объеме 8 млрд 898,7 млн манатов (5 млрд 234,5 млн долларов США) или 7,5% ВВП, внутренний государственный долг - 18 млрд 779,4 млн манатов или 15,9% ВВП.