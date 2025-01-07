Минфин Нахчывана: Более половины бюджетных расходов в 2024 году покрыты за счет местных доходов

Местные доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики в 2024 году превысили 250 млн манатов, что позволило покрыть более 50% всех бюджетных расходов.
Об этом в интервью нахчыванскому бюро Report сообщил министр финансов Нахчывана Гасан Исмаилов.
Он отметил, что доля дотаций для региона из госбюджета была снижена благодаря реформам и финансовой политике.
"Прошедший год можно считать успешным с точки зрения проводимых в Автономной Республике социально-экономических реформ и эффективной финансовой политики. Мы снизили зависимость от дотаций из государственного бюджета, и в этом году доля местных доходов также будет высокой. Это было учтено при составлении бюджета", - подчеркнул министр.
Он добавил, что оптимизация расходов и увеличение доходов остаются приоритетами для Нахчывана.