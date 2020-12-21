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Минфин: Курсовой риск приобрел еще более резкий характер

Минфин: Курсовой риск приобрел еще более резкий характер Вероятность обесценивания азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим основным иностранным валютам остается одним из основных факторов риска для фискальной позиции страны
Финансы
21 декабря 2020 г. 13:03
Минфин: Курсовой риск приобрел еще более резкий характер

Вероятность обесценивания азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим основным иностранным валютам остается одним из основных факторов риска для фискальной позиции страны. На фоне ухудшения цен на нефть курсовой риск приобретает еще более острый характер.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета на 2021 год.

"Учитывая, что при составлении государственного бюджета на 2021 год 1 доллар США будет приравнен к 1,7 маната, вероятность ослабления курса маната по отношению к иностранным валютам включает в себя риск пропорционального увеличения расходов на обслуживание внешнего государственного долга в госбюджете”, - говорится в документе.

Министерство также отмечает, что, несмотря на колебания валютных курсов основных торговых партнеров в 2020 году, а также рост давления на курс маната на внутреннем валютном рынке, особенно в отдельные периоды, начиная с марта, в текущем году сохранялась высокая ликвидность рынка и стабильность курса маната.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: Məzənnə riski daha da kəskin xarakter alıb

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