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Минфин и Госслужба по вопросам имущества увеличили доли акций в МБА

Минфин и Госслужба по вопросам имущества увеличили доли акций в МБА Произошли изменения в долевом распределении акций ОАО ”Международный банк Азербайджана" (МБА).
Финансы
3 октября 2022 г. 13:00
Минфин и Госслужба по вопросам имущества увеличили доли акций в МБА

Произошли изменения в долевом распределении акций ОАО ”Международный банк Азербайджана" (МБА).

Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

Министерство финансов, контролировавшее 91,4% акций МБА, увеличило свою долю до 92,56%, а Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики - с 3,76% до 3,81%.

Доля других юридических и физических лиц сократилась с 4,61% до 3,4%. Остальные 0,23% акций МБА принадлежат небанковской кредитной организации ЗАО “Аграркредит”.

ОАО ”Международный банк Азербайджана" было создано в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 225,648 млн манатов.

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