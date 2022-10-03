Минфин и Госслужба по вопросам имущества увеличили доли акций в МБА

Произошли изменения в долевом распределении акций ОАО ”Международный банк Азербайджана" (МБА).

Произошли изменения в долевом распределении акций ОАО ”Международный банк Азербайджана" (МБА).

Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

Министерство финансов, контролировавшее 91,4% акций МБА, увеличило свою долю до 92,56%, а Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики - с 3,76% до 3,81%.

Доля других юридических и физических лиц сократилась с 4,61% до 3,4%. Остальные 0,23% акций МБА принадлежат небанковской кредитной организации ЗАО “Аграркредит”.

ОАО ”Международный банк Азербайджана" было создано в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 225,648 млн манатов.