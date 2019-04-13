Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Встреча с Лагард прошла в штаб-квартире МВФ в рамках весеннего заседания Фонда в присутствии представителя Греции в МВФ Михалиса Псалидопулоса.

Цакалотос пояснил, что Греция хочет досрочно погасить так называемую дорогую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%.

Общая задолженность Греции перед фондом составляет 9,8 миллиарда евро.

Со своей стороны Лагард отметила, что она согласна и что МВФ доволен этим развитием событий.

Что касается процедуры, то ожидается, что будет предоставлена официальная информация для Фонда, ESM и Еврогруппы, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия. Эту процедуру следует соблюдать, поскольку ESM, как и МВФ, находится в статусе "предпочтительного кредитора", это означает, что государства, участвующие в Европейском механизме, должны согласиться с платежами Фонду.

Сразу после встречи с Лагард греческий министр встретился с директором европейского департамента МВФ Полом Томсеном, который ранее сообщил, что Фонд приветствует досрочное погашение греческих кредитов.