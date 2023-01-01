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Минфин ФРГ прогнозирует 7%-ную инфляцию по итогам 2023 года

Минфин ФРГ прогнозирует 7%-ную инфляцию по итогам 2023 года Инфляция в ФРГ останется высокой в текущем году, но в следующем понизится.
Финансы
1 января 2023 г. 19:08
Минфин ФРГ прогнозирует 7%-ную инфляцию по итогам 2023 года

Инфляция в ФРГ останется высокой в текущем году, но в следующем понизится.

Как передает Report, с таким прогнозом выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы полагаем, что в 2023 году показатель составит 7%, но уже в 2024 году он будет сокращаться. Целью остаются 2%. Это должно быть приоритетом и для ЕЦБ, и для нашего правительства. Высокая инфляция на протяжении долгого времени пошатнет фундамент нашей экономики", - сказал он.

Как следует из последних опросов, 63% жителей ФРГ беспокоит в первую очередь именно инфляция.

Согласно официальным данным, инфляция в Германии в ноябре составила 10% в годовом выражении. В октябре показатель равнялся 10,4%, что стало рекордом со времен объединения Германии. В сентябре инфляция была на уровне 10%, в августе - 7,9%. Значительное влияние на нее оказывает рост цен на энергоносители.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Maliyyə Nazirliyi 2023-cü ildə 7% inflyasiya proqnozlaşdırır

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