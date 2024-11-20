Минфин: Доходы от налоговых и таможенных льгот превысят потери

Доходы от налогово-таможенных льгот, которые начнут применяться в Азербайджане со следующего года, превысят потери.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Фикрет Ширинов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, Государственная налоговая служба столкнется с потерями в размере 20,9 млн манатов в год, а Государственный таможенный комитет - 2,9 млн манатов.

"В итоге общие годовые потери составят 23,8 млн манатов. Доход же составит 32,6 млн манатов, что в итоге обеспечит поступление в бюджет дополнительных средств в размере 8,7 млн манатов", - сказал Ширинов.