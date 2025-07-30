Минфин Азербайджана выявил необоснованные платежи на 162 млн манатов

Минфин Азербайджана выявил свыше 160 млн манатов избыточных и необоснованных платежей

Государственная служба финансового контроля Министерства финансов Азербайджана в I полугодии этого года выявила завышенные и необоснованные выплаты в 77 организациях на общую сумму 162 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным, проверки проводились как в рамках текущего плана, так и на основании обращений правоохранительных органов.

В частности, на основании запросов Генеральной прокуратуры и других силовых структур проведено 53 проверки, в ходе которых выявлены завышенные и необоснованные платежи на сумму 85,24 млн манатов.

В рамках плановых и внеплановых мероприятий проверки проведены в 24 учреждения, где выявлено 76,77 млн манатов необоснованных расходов. По всем выявленным фактам нарушений материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

По данным Минфина в рамках предварительного финансового контроля предотвращено нецелевое расходование средств на сумму 10,22 млн манатов.