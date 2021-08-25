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Минфин Азербайджана: Средства МВФ выделены для поддержки стран из-за COVID-19

Минфин Азербайджана: Средства МВФ выделены для поддержки стран из-за COVID-19 Выделение дополнительных средств Международным валютным фондом (МВФ) странам-членам организации обусловлено мировым кризисом из-за COVID-19 и резким ухудшением финансового положения многих государств, в первую очередь из-за истощения валютных резервов.
Финансы
25 августа 2021 г. 13:46
Минфин Азербайджана: Средства МВФ выделены для поддержки стран из-за COVID-19

Выделение дополнительных средств Международным валютным фондом (МВФ) странам-членам организации обусловлено мировым кризисом из-за COVID-19 и резким ухудшением финансового положения многих государств, в первую очередь из-за истощения валютных резервов.

Об этом сообщили в Минфине Азербайджана в ответ на запрос Report.

Как известно, Совет директоров МВФ (IMF) 2 августа принял решение о дополнительном финансировании стран-членов (190 государств) в объеме 456,5 млрд SDR, что эквивалентно 650 млрд долларов США в рамках антикризисного распределения средств. Это самое крупное за всю историю МВФ распределение средств.

В рамках этого решения Азербайджан получит от МВФ около 530 млн долларов США в виде специальных прав заимствования (SDR).

Квота Азербайджана в МВФ составляет 391,7 млн SDR (около 555 млн долларов США), удельный вес - 0,08% от всех средств.

Отмечается, что данное решение принесет пользу всем странам-членам фонда, поможет удовлетворить долгосрочную потребность в резервах, способствует устойчивости и стабильности мировой экономики.

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Версия на английском языке Azerbaijani Finance Ministry: IMF allocated funds to support countries over COVID
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyindən Azərbaycanın IMF-dəkı hesabının artması ilə bağlı açıqlama

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