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Минфин Азербайджана сократил средства, переданные в управление Госнефтефонду

Минфин Азербайджана сократил средства, переданные в управление Госнефтефонду По состоянию на 1 октября 2024 года Министерство финансов Азербайджана передало в управление Государственному нефтяному фонду средства в размере 467 млн 675,1 тыс. манатов.
Финансы
28 января 2025 г. 17:40
Минфин Азербайджана сократил средства, переданные в управление Госнефтефонду

По состоянию на 1 октября 2024 года Министерство финансов Азербайджана передало в управление Государственному нефтяному фонду средства в размере 467 млн 675,1 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по бюджету фонда, это на 320 млн 775,2 тыс. манатов или 40,7% меньше показателя на 1 января 2024 года.

За отчетный период доходность средств, переданных в управление, составила 4,4%. Министерство финансов обеспечило доход в размере 21 млн 472, 3 тыс. манатов за счет фонда.

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