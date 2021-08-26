Минфин: Агентство развития медиа должно обратиться для получения выделенных ему средств

В государственном бюджете Азербайджана на 2021 год под нужды Агентства развития медиа предусмотрено 6,316 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на 2021 год под нужды Агентства развития медиа предусмотрено 6,316 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

В ведомстве отметили, что агентство должно обратиться для получения этих средств, в том числе обеспечения финансирования грантовых проектов неправительственных организаций.

"Как только соответствующие заказы от ответственных структур поступают в Министерство финансов, органы казначейства осуществляют выделение средств в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что юридическое лицо публичного права Агентство развития медиа создано на базе Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 января 2021 года "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике".

Уставной фонд агентства составляет 285 405 манатов и формируется за счет средств государственного бюджета. Согласно пунктам 10.1 и 10.2 Указа, ежегодно в проекте госбюджета предусматриваются средства для содержания и осуществления деятельности агентства.