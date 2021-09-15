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Минэкономики: Обсуждения проектов бюджета с Минфином будут продолжены

Минэкономики: Обсуждения проектов бюджета с Минфином будут продолжены После публикации Министерством финансов макрофискальных рамок на 2022-2025 годы, а также первичных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год от СМИ поступили многочисленные запросы в связи с источниками поступлений госбюджета на 2021-ый
Финансы
15 сентября 2021 г. 20:37
Минэкономики: Обсуждения проектов бюджета с Минфином будут продолжены

После публикации Министерством финансов макрофискальных рамок на 2022-2025 годы, а также первичных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год от СМИ поступили многочисленные запросы в связи с источниками поступлений госбюджета на 2021-ый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

"В соответствии с требованием законодательства информация о параметрах государственного и сводного бюджетов на следующие и последующие три года, а также макроэкономические прогнозы на этот период перед представлением в Милли Меджлис должны быть открыты для общественных обсуждений.

Согласно существующей практике, до публикации документа основные экономические показатели согласовываются с государственными структурами, в том числе с Министерством экономики. В прошлые годы применялась именно эта практика.

В этом году также были проведены обсуждения основных параметров. Вместе с тем, некоторые показатели, в том числе доходы государственного бюджета еще не были окончательно согласованы. Документ является предварительным и его обсуждения с Министерством финансов и другими структурами продолжатся в последующие дни", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в указанном документе отражены макроэкономические прогнозы на 2022 год и среднесрочный период, приоритеты национальных расходов в связи с социально-экономическим развитием страны, основные направления бюджетно-налоговой политики, доходы и расходы госбюджета, а также данные о государственном долге.

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