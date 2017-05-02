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    Милли Меджлис утвердил закон "Об обременении движимого имущества"

    Закон вступит в силу с 1 декабря
    © Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Законопроект "Об обременении движимого имущества" одобрен во втором и третьем чтениях и утвержден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, закон призван регулировать правовой режим движимого имущества, ведение государственного реестра обременения движимого имущества и другие соответствующие вопросы.

    Закон вступит в силу 1 декабря. 

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