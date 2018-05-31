Милли Меджлис утвердил закон "Об исполнении госбюджета за 2017 год"

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Милли Меджлис после обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании утвердил исполнение госбюджета за 2017 год.

Как сообщает Report, в 2017 году бюджетные поступления выполнены на 16,517 млрд манатов или 98,5%. Доходы бюджета без учета трансферта составили 10,417 млрд манатов, что на 526 млн манатов или 5,3% больше, чем в 2016 году. В госбюджет 8,633 млрд манатов поступило за счет ненефтяного сектора. Это на 352 млн манатов или 4,3% больше, чем в 2016 году.

Удельный вес поступлений в госбюджет в годовом сравнении увеличился на 5%, до 52,3%.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет составил 6,1 млрд манатов, что на 19,9% ниже, чем в предыдущем году. Из прибыли Центробанка Азербайджана в госбюджет выплачено 250 млн манатов.

Расходы государственного бюджета в 2017 году выполнены на 98,1% или в объеме 17,595 млрд манатов. На текущие пришлось 62% расходов.

В 2017 году доходы сводного бюджета Азербайджана выполнены в объеме 24 млрд манатов или 104,8%, расходы – 25 млрд манатов или 82,4%. Дефицит сводного бюджета составил 1,1 млрд манатов, что равно 1,6% ВВП.