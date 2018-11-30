Милли Меджлис утвердил поправки в Налоговый кодекс

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утвержден законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Как сообщает Report, согласно одной из поправок, с работающих в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физических лиц с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов будет удерживаться подоходный налог в размере 0%, с ежемесячным доходом выше 8 тыс. манатов – в размере 14% с суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Поправка вступит в силу с 1 января 2019 года сроком на 7 лет.

Согласно другой поправке, физическим лицам – потребителям будет возвращено 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% при наличных расчетах в объектах розничной торговли и общественного питания (за исключением товаров нефтегазовой отрасли).