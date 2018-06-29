Милли Меджлис утвердил изменения в госбюджет на 2018 год

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в госбюджет на 2018 год.

Как сообщает Report, министр финансов Самир Шарифов сообщил, что доходы уточненного госбюджета на 2018 год предусмотрены в размере 22,11 млрд манатов, расходы - 23,061 млрд манатов.

Он отметил, что доходная часть бюджета составила 29,6% (ВВП), что по сравнению с утвержденным прогнозом на 2018 год больше на 1,983 млрд манатов или 9,9%, а по сравнению с показателями по фактическому выполнению бюджета 2017 года больше на 5 593,3 млн манатов или 33,9%.

Министр отметил, что за пять месяцев этого года средняя цена на нефть составляла 71,1 доллар за баррель, в настоящее время превышает 78 долларов за баррель

В уточненном госбюджете на 2018 год для финансового обеспечения предусмотренных дополнительных расходов планируется довести цену продажи 1 барреля сырой нефти до 55 долларов, что на 10 долларов выше по сравнению с утвержденным прогнозом (45 долларов США).

Госбюджет был вынесен на голосование и принят.