Парламент Азербайджана утвердил госбюджет на 2016 год

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса после обсуждений утвержден проект государственного бюджета на будущий год.

Как сообщает Report, министр финансов Самир Шарифов в ходе заседания отметил, что предложения рассмотрены и внимательно изучены. В соответствии с поручением президента о расселении беженцев и вынужденных переселенцев, улучшении их жилищных условий, выделенные на эти цели средства в 2016 году будут увеличены на 50% - до 150 млн. манатов.

Расходы сводного бюджета, с учетом предложений, будут доведены до 19 млрд. 956 млн. манатов. Дефицит бюджета, без учета доходов Госнефтефонда, составит 9 млрд. 948 млн. манатов.

Поправки в Налоговый кодекс были одобрены и рекомендованы на пленарное заседание. Согласно одной из поправок, верхний предел доходов физических лиц, к которым применяются льготы по подоходному налогу, поднимется с 250 до 2500 манатов и охватит свыше 500 тыс. физических лиц, что приведет к повышению их месячных доходов на 3-9%.

Улучшение социального благосостояния создает дополнительные возможности для развития малых и средних предпринимателей.

Министр предложил вынести проект на голосование, учитывая предложенные поправки. Вынесенный на голосование бюджет был утвержден.