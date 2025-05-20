Милли Меджлис рассмотрит вопрос об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

Милли Меджлис рассмотрит вопрос об упрощении процесса размещения акций госкомпаний

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос об упрощении процесса размещения акций акционерных обществ, принадлежащих государству.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О рынке ценных бумаг" обсудили на сегодняшнем заседании члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Поправки касаются случаев, когда новые акции акционерных обществ, принадлежащих государству, будут приобретаться государственными органами (учреждениями) или другими акционерными обществами, все акции которых принадлежат государству. Эти ценные бумаги будут считаться размещенными после государственной регистрации их выпуска Центральным банком Азербайджана.