Милли Меджлис рассмотрит проект госбюджета на 2025-й год

Милли Меджлис рассмотрит законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".

Милли Меджлис рассмотрит законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".

Как передает Report со ссылкой на Минфин, законопроект поступил в парламент по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Согласно проекту, в следующем году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 36 млрд 616 млн манатов, а расходы — 39 млрд 667,6 млн манатов. Это соответственно на 0,6% больше и на 0,2% меньше утвержденных прогнозов 2024 года.

Согласно прогнозу, дефицит госбюджета составит 3 млрд 51,6 млн манатов, что на 9% меньше в годовом сравнении.