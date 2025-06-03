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Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана

Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана
Финансы
3 июня 2025 г. 11:03
Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана

Милли Меджлис Азербайджана проводит внеочередное пленарное заседание в ходе которого обсудит законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" в первом чтении.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 37 миллиардов 161,8 миллионов манатов, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом и на 2,1% выше прогнозируемого уровня.

Расходы бюджета достигли 37 миллиардов 713,6 миллионов манатов, превысив показатель предыдущего года на 3,4%, но оказавшись на 5,1% ниже запланированного уровня.

По итогам года дефицит государственного бюджета Азербайджана составил 551,8 миллионов манатов или 0,4% от ВВП страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamenti büdcənin icrasını I oxunuşda müzakirə edir

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