Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана

Милли Меджлис приступил к обсуждению исполнения бюджета Азербайджана

Милли Меджлис Азербайджана проводит внеочередное пленарное заседание в ходе которого обсудит законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" в первом чтении.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 37 миллиардов 161,8 миллионов манатов, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом и на 2,1% выше прогнозируемого уровня.

Расходы бюджета достигли 37 миллиардов 713,6 миллионов манатов, превысив показатель предыдущего года на 3,4%, но оказавшись на 5,1% ниже запланированного уровня.

По итогам года дефицит государственного бюджета Азербайджана составил 551,8 миллионов манатов или 0,4% от ВВП страны.