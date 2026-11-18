На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят пакет поправок в Налоговый кодекс и ряд смежных законов, направленных на совершенствование налогового администрирования, стимулирование предпринимательства и экспорта, поддержку аграрного сектора и регулирование бюджетных поступлений.

Как сообщает Report, изменения затрагивают в общей сложности 19 нормативно-правовых актов, включая Уголовный, Лесной кодексы и Кодекс об административных проступках, а также в законы "О бюджетной системе", "О государственном долге", "О таможенном тарифе", "О безналичных расчетах" и пр.

Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года производители сельхозпродукции на пять лет освобождаются от уплаты налога с 90% доходов и прибыли, а госсубсидии полностью выводятся из-под налогообложения. В животноводстве на три года вводится 50-процентная льгота на доходы от реализации мяса скота при условии регистрации в профильной информационной системе.

Кроме того, на пять лет вводятся налоговые льготы для малого бизнеса - при отсутствии долгов и нелегальных работников от налога освобождается 25% прибыли. Аналогичный пятилетний льготный период предусмотрен для ненефтяных экспортеров (пропорционально доле экспорта в общем обороте) и индивидуальных предпринимателей в гостинично-санаторном секторе, для которых от налога освобождается до 50% доходов от обслуживания иностранных туристов.

Для физических лиц вводится новый механизм возврата части средств: покупателям будут возвращать 0,9% от стоимости товаров и услуг, оплаченных безналичным путем в объектах розничной торговли и общепита (не являющихся плательщиками НДС), в салонах красоты, театрах, кинотеатрах, музеях и на концертах.

Документ также предусматривает смягчение финансовых санкций и упрощение процедур. Пеня за просрочку налогового долга снижается вдвое - с 0,1% до 0,05% в день и будет начисляться не более двух лет, а при уплате штрафа в течение 10 рабочих дней предоставляется скидка 10%. Отсрочку по долгам до 5 тыс. манатов начнут выдавать автоматически на срок до одного года, тогда как при сумме свыше 100 тыс. манатов потребуется банковская гарантия.