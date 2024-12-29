О нас

Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе "О госпошлине"

Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе "О госпошлине" 12:36
Финансы
29 декабря 2024 г. 12:50
Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе О госпошлине

Милли Меджлис принял в III, заключительном, чтении законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", предусматривающий оплату государственных пошлин на основе электронного уведомления (e-bildiriş).

Как сообщает Report, согласно документу, госпошлины будут выплачиваться в госбюджет на основании e-bildiriş наличными в манатах, через электронные платежные системы, в том числе через интернет и путем перевода.

За e-bildiriş, составленный для выплаты госпошлины за получение акцизных марок и обязательной маркировки, будет взиматься плата в размере 0,02 манат. Порядок использования этих средств будет определять орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, неверно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращена в течение 10 дней на основании заявления ее плательщика.

С полным списком государственных пошлин можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət rüsumlarının “e-bildiriş” əsasında ödənilməsi III oxunuşda təsdiqlənib

Другие новости из категории

Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз
Вугар Байрамов: С 2018 года в Азербайджане пособия и пенсии увеличились в 5 раз
29 декабря 2024 г. 12:20
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами увеличились почти на 26%
29 декабря 2024 г. 10:48
В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам
В Азербайджане обсуждены приоритеты по расширению доступа к финансам
29 декабря 2024 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)
29 декабря 2024 г. 09:19
Обнародована смета расходов на управление ГНФАР в следующем году
Обнародована смета расходов на управление ГНФАР в следующем году
28 декабря 2024 г. 18:45
В следующем году ГНФАР получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов
В следующем году ГНФАР получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов
28 декабря 2024 г. 18:33
Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам
Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам
28 декабря 2024 г. 18:12
Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР
Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР
28 декабря 2024 г. 18:05
Президент утвердил бюджет ГНФАР на 2025 год
Президент утвердил бюджет ГНФАР на 2025 год
28 декабря 2024 г. 17:57
Активы АЖД в 2023 году выросли на 17,3%
Активы АЖД в 2023 году выросли на 17,3%
28 декабря 2024 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi