Милли Меджлис принял в III чтении изменения в законе "О госпошлине"

12:36

Милли Меджлис принял в III, заключительном, чтении законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", предусматривающий оплату государственных пошлин на основе электронного уведомления (e-bildiriş).

Как сообщает Report, согласно документу, госпошлины будут выплачиваться в госбюджет на основании e-bildiriş наличными в манатах, через электронные платежные системы, в том числе через интернет и путем перевода.

За e-bildiriş, составленный для выплаты госпошлины за получение акцизных марок и обязательной маркировки, будет взиматься плата в размере 0,02 манат. Порядок использования этих средств будет определять орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, неверно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращена в течение 10 дней на основании заявления ее плательщика.

С полным списком государственных пошлин можно ознакомиться по ссылке.