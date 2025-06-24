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Милли Меджлис одобрил в первом чтении расширение полномочий Гарантийного фонда

Милли Меджлис одобрил в первом чтении расширение полномочий Гарантийного фонда Милли Меджлис одобрил в первом чтении расширение полномочий Гарантийного фонда
Финансы
24 июня 2025 г. 13:31
Милли Меджлис одобрил в первом чтении расширение полномочий Гарантийного фонда

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был утвержден законопроект о внесении изменений в закон "О государственном долге".

Как сообщает Report, изменения предусматривают погашение бюджетных ссуд за счет средств Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантий в случаях, когда организации-получатели не возвращают эти средства в государственный бюджет.

Данная мера позволит трансформировать Гарантийный фонд в более гибкий инструмент, который будет отвечать не только за исполнение обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и за компенсацию невозвращенных бюджетных ссуд.

Одновременно в законопроекте предложена корректировка источников формирования Гарантийного фонда в связи с разработкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Согласно статье 1.1.13 закона "О бюджетной системе", бюджетные ссуды выделяются из государственного бюджета бюджету Нахичеванской Автономной Республики, местным бюджетам, бюджетным организациям, публично-правовым лицам, созданным от имени государства, и другим юридическим лицам, получающим финансовую помощь из государственного бюджета, с условием их возврата не позднее конца того бюджетного года, в котором они были предоставлены.

По действующему законодательству, своевременный возврат бюджетных ссуд является обязанностью организаций-получателей. Однако на практике наблюдается ряд проблем с возвратом этих средств организациями.

Данный законопроект разработан именно с целью формирования эффективного механизма своевременного возврата бюджетных ссуд в государственный бюджет.

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