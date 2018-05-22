Микрофинансовый сектор Азербайджана завершил прошлый год с чистой прибылью в 5 млн манатов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Суммарные активы 46 небанковских кредитных организаций (НКО) и 76 кредитных союзов, действующих в Азербайджане, за исключением ЗАО "Аграркредит", на 1 января составили 364,629 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 9,3% меньше, чем в январе прошлого года.

На выданные клиентам чистые кредиты пришлось 266,337 млн манатов или 73% активов микрофинансового сектора. В прошлом году кредитный портфель сектора сократился на 11,6%.

В 2017 году суммарные обязательства НКО и кредитных союзов снизились на 17,9%, до 260,812 млн манатов, а общий капитал увеличился на 23,35%, до 103,817 млн манатов. В прошлом году уставный капитал сектора повысился на 41,1%, до 109,702 млн манатов.

Процентные доходы микрофинансового сектора за отчетный период составили 61,7 млн манатов (на 32,4% меньше, чем в предыдущем году), процентные расходы - 22,5 млн манатов (на 20,1% больше), непроцентные доходы - 42,809 млн манатов (на 11% больше). В результате, чистая операционная прибыль сектора снизилась в годовом сравнении на 13,8% и составила 26,709 млн манатов.

В 2017 году НКО и кредитные союзы выделили на создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам 13 602 млн манатов, что на 83,2% меньше, чем в 2016 году. Выплаты по налогу на прибыль возросли в годовом исчислении на 70,1%, до 8,107 млн манатов. Таким образом, микрофинансовые организации завершили прошлый год с чистой прибылью 4,57 млн манатов. По итогам 2016 года чистый убыток сектора составил 55,407 млн манатов.