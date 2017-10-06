Микрофинансовые организации Азербайджана выдали кредиты на 20 млрд манатов

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Микрофинансовые организации Азербайджана на сегодняшний день выдали свыше 5 млн кредитов на 20 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA) Жаля Гаджиева на V Ярмарке инвесторов "Будущее микрофинансирования в Азербайджане - трудности и возможности" в Баку.

По ее словам, эти кредиты в основном выделялись жителям сельских районов, на развитие сельскохозяйственного сектора.

Гаджиева также отметила, что создание Фонда гарантирования кредитов в Азербайджане увеличит доступ к финансовым ресурсам предпринимателей и укрепит конкурентную среду на финансовом рынке.