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Микаил Джаббаров: ВВП Азербайджана по ненефтегазовому сектору увеличился в 1,2 раза за три года

Микаил Джаббаров: ВВП Азербайджана по ненефтегазовому сектору увеличился в 1,2 раза за три года ВВП Азербайджана по ненефтегазовому сектору в 2022-2024 годах увеличивался в среднем на 6,6% ежегодно, а в целом вырос в 1,2 раза.
Финансы
30 июля 2025 г. 19:22
Микаил Джаббаров: ВВП Азербайджана по ненефтегазовому сектору увеличился в 1,2 раза за три года

ВВП Азербайджана по ненефтегазовому сектору в 2022-2024 годах увеличивался в среднем на 6,6% ежегодно, а в целом вырос в 1,2 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики, руководитель рабочих подгрупп по "Экономическому росту" и "Интеграции экономики территорий в местную и внешнюю цепочку создания стоимости для устойчивого расселения" Микаил Джаббаров на первом заседании рабочих групп.

По его словам, доля ненефтегазового сектора в ВВП выросла с 61,6% в 2021 году до 67,8% в 2024 году.

Было отмечено, что к концу 2024 года уровень выполнения мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы, основанной на Национальных приоритетах, достиг 78%.

"Уровень выполнения I Государственной программы по Великому возвращению на 2024 год составляет 74%. До конца прошлого года в рамках программы было выделено 21,6 млрд манатов. На освобожденных территориях созданы два промышленных парка с 55 предприятиями. Для бизнеса применяются льготы. Начат экспорт продукции, производимой предприятиями, действующими в регионе", - заявил М. Джаббаров.

На мероприятии была предоставлена информация о приоритетах, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы, и основных направлениях деятельности по II Государственной программе Великого Возвращения. Была отмечена важность разработки эффективных механизмов для экономической диверсификации, активного стимулирования инвестиций, развития частного сектора, повышения деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, совершенствования экспортно-ориентированной модели роста.

Были представлены презентации о деятельности рабочих подгрупп, проведены обсуждения.

"Рабочая подгруппа по "Экономическому росту" обеспечит разработку документа по целям новой стратегии "Устойчивый и высокий экономический рост", "Сбалансированное развитие столицы и регионов", а рабочая подгруппа по "Интеграции экономики территорий в местную и внешнюю цепочку создания стоимости для устойчивого расселения" обеспечит разработку документа по осуществлению деятельности в направлении повышения экономической активности на освобожденных от оккупации территориях", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-i üç ildə 1,2 dəfə artıb"

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